Министерският съвет одобри проект на меморандум за разбирателство между България и Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави. Документът предвижда откриването на нов пункт „Капитан Андреево – Капъкуле – Север“.

Документът предвижда изграждането и откриването на съвместен граничен пункт северно от съществуващите „Капитан Андреево“ и „Капъкуле“. Той ще бъде разположен на територията на община Свиленград от българска страна и в област Одрин от турска.

Първоначално правителството е одобрило проект на спогодба между двете държави, който да послужи като основа за преговори. По предложение на турската страна обаче документът ще бъде подписан под формата на меморандум за разбирателство.