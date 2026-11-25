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Министерският съвет одобри проект на меморандум за разбирателство между България и Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави. Документът предвижда откриването на нов пункт „Капитан Андреево – Капъкуле – Север“.
Документът предвижда изграждането и откриването на съвместен граничен пункт северно от съществуващите „Капитан Андреево“ и „Капъкуле“. Той ще бъде разположен на територията на община Свиленград от българска страна и в област Одрин от турска.
Първоначално правителството е одобрило проект на спогодба между двете държави, който да послужи като основа за преговори. По предложение на турската страна обаче документът ще бъде подписан под формата на меморандум за разбирателство.
Редактор: Габриела Павлова