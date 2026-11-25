Правителството разреши участието на до 15 военнослужещи от състава на Мобилния модул по комуникационно-информационни системи на НАТО в Мисията на Алианса за подпомагане на Турция. Българските военнослужещи ще заемат длъжности по осигуряването на защитени комуникации в състава на мисията на територията на южната ни съседка.

Мисията на НАТО за подкрепа на Република Турция (NATO Support to Tiirkiye - NS2TUR) стартира през 2013 г. в отговор на официалното искане от турското правителство за усилване на способностите на страната за противовъздушна отбрана.

Участието на военнослужещи от състава на мобилния модул в мисията на НАТО съответства на поетите от страната ни ангажименти към Алианса за принос към колективната сигурност.