Министерският съвет отпусна 3 957 073 евро за физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност на над 800 000 деца и ученици в детските градини и училищата.

Парите са предназначени за подпомагане на подготовката и участието в учебната и спортно-състезателната дейност.

Финансирането се определя за бюджетна година на базата на проекти за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност, разработени от детските градини и училищата. Целта е да се укрепят нагласите и да се създаде мотивация сред децата и учениците за редовни занимания с физически упражнения и спорт.