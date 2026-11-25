Насърчаване на енергийната свързаност между България и Албания в по-широкия контекст на регионалната свързаност, включително в контекста на Европейски коридор VIII, възможностите за укрепване на междусистемните връзки за електроенергия и природен газ и за подкрепа на интеграцията на регионалните енергийни пазари - това са част от перспективите за сътрудничество между България и Албания, предвидени в проекта на Меморандум, одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание.

Документът предвижда задълбочаване на взаимните контакти между българското Министерство на енергетиката и Министерството на инфраструктурата и енергетиката на Република Албания.

Сътрудничеството, предвидено в документа, включва също и проучване на възможностите за съвместни инициативи, обмен на добри практики и експертен опит в областта на зеления преход и зелените технологии за постигане на целта за климатична неутралност до 2050 г. Взаимодействието в областта на възобновяемия и нисковъглеродния водород, както и обменът на експерти, организирането на конференции и семинари също са сред целите му.

Между България и Албания съществуват традиционно добри отношения в енергетиката както на двустранна основа, така и в рамките на различни инициативи - Инициативата за енергийна свързаност на страните от Централна и Югоизточна Европа, Енергийната общност, Берлинския процес и други.

Меморандумът за разбирателство ще съдейства за изпълнение на основните приоритети на страните в енергийната област - изграждането на интегриран регионален енергиен пазар в Югоизточна Европа като част от вътрешния енергиен пазар на ЕС. Документът ще създаде рамка за задълбочаване на двустранните отношения в енергетиката на основата на равенство и взаимна изгода.