Дженсън Хуанг отбеляза завръщането си на поста главен изпълнителен директор на Nvidia с обща среща със служителите на технологичния гигант, по време на която се извини за поведението си и обеща да се поправи. Според служител, присъствал на срещата, Хуанг е споделил също, че посещава терапия, съобщи NBC News.

Ръководителят на Nvidia категорично заяви, че възстановяването му на поста е резултат от решение на борда на директорите, а не от намеса на американското правителство.

Според експерти обаче успешното лобиране на президента Доналд Тръмп в полза на Хуанг рискува да създаде опасен прецедент и двоен стандарт, при който Белият дом може да се намесва в управлението и контрола на частни компании.

Подобно развитие би могло да позволи на високопоставени корпоративни ръководители с влиятелни политически съюзници да избягват отговорност за нарушаването на правни и етични норми. Същевременно представители на политическата власт биха могли да подкопаят независимостта на управителните органи на компаниите.

„Силно ме тревожи прецедентът, който това може да създаде - президентът на Съединените щати да решава кой може да бъде главен изпълнителен директор на дадена компания, след като бордът е започнал разследване, но преди то да е приключило“, коментира Роб Лалка, който е преподавател по бизнес в университета „Тулейн“.

Още по-категоричен в оценката си беше Джеф Соненфелд, професор в Училището по мениджмънт към Йейлския университет. „Това е маоизъм. Това е държавен капитализъм, при който размиваме границите между публичния и частния сектор“, заяви той пред NBC News.