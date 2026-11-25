Плащанията с банкови карти за първи път изпревариха тези в брой в магазините в еврозоната, показва проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикувано днес.

Данните свидетелстват за преход към цифрови разплащания в регион, който традиционно предпочита парите в брой.

Потребителите в еврозоната продължават сравнително активно да използват монети и банкноти, като преминаването към електронни разплащания протича по-бавно, отколкото в Китай и Съединените щати.

Проучването на ЕЦБ, проведено през миналата и настоящата година, показва, че банкови карти са използвани при 45% от трансакциите във физически обекти, като например магазини, спрямо 44% за плащанията в брой. Мобилните разплащания представляват голяма част от останалите трансакции.

При предишното издание на проучването през 2024 г. 52% от плащанията все още са били извършвани в брой, а 39% - с карти.

„Цифровите платежни средства придобиват все по-голямо значение при ежедневните трансакции“, заяви високопоставеният представител на ЕЦБ Пиеро Чиполоне, цитиран от АФП.

Наблюдават се значителни различия между 21-те държави членки на еврозоната.

Нидерландия отчита най-нисък дял на плащанията в брой - едва 18%, докато в Словения той е най-висок - 58%.

Във Франция 36% от плащанията са извършени в брой, а в Германия, най-голямата европейска икономика, този дял възлиза на 51%.

По отношение на стойността на трансакциите плащанията в брой все още надхвърлят тези с карти в седем от 21-те държави.

В проучването са участвали над 51 000 респонденти от еврозоната, анкетирани в края на 2025 г. и началото на тази година.

Чиполоне отбеляза, че потребителите в еврозоната държат да запазят възможността да плащат както в брой, така и чрез електронни платежни средства.

„ЕЦБ ще продължи да гарантира на гражданите свободата да избират начина си на плащане, като защитава парите в брой и същевременно се подготвя за евентуалното емитиране на техния цифров еквивалент - цифровото евро“, заяви той.

Централната банка се надява да въведе цифровото евро - електронна версия на единната европейска валута, която ще може да се използва безплатно за плащания в магазините и онлайн.

Проектът придобива все по-голяма неотложност на фона на влошаването на отношенията между Европа и Съединените щати, което засилва опасенията от прекомерна зависимост от американските компании за картови разплащания и платежни системи.