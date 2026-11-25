Има четвърти задържан във връзка със случая на блудство с 15-годишно момиче в София, научи NOVA. Прокуратурата повдига обвинение на 18-годишен младеж, за когото има първоначални данни, че е заснел част от видеоклиповете с посегателството над момичето.

По информация на NOVA същият младеж преди няколко дни е стрелял с газов пистолет. Конкретната му роля в случая с непълнолетното момиче тепърва предстои да бъде изяснена в хода на разследването.

На 20 ноември стана ясно, че полицията е започнала разследване след появата на видеоклипове в социалните мрежи, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче. По случая бяха обвинени три момчета на 14, 15 и 16 години. Ден по-късно Софийският районен съд остави и тримата за постоянно в ареста. Те са неосъждани, но единият има криминална регистрация за кражби.

По данни на прокуратурата посегателството е извършено по време на парти за Хелоуин в столичен апартамент, на което са присъствали повече от 10 души. В хода на разследването е установено, че участниците са употребили значително количество алкохол, но към момента няма доказателства за употреба на наркотични вещества.

Във въпросната нощ на адреса е бил изпратен и полицейски патрул заради сигнал за силен шум. Униформените са видели момичето в неадекватно състояние. Все още се изяснява дали посещението на полицаите е било преди, или след посегателството. МВР започна проверка на действията на служителите.

На 23 ноември директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков съобщи, че разследващите са открили и иззели газовия пистолет, заснет в един от разпространените видеоклипове, както и мобилен телефон, който впоследствие е бил оставен в заложна къща. Полицията е установила и друг случай на посегателство над момиче от 21 септември.

На пострадалата 15-годишна е осигурена психологическа подкрепа, а компетентните органи за закрила на детето са уведомени. Институциите предприеха и действия за премахването на видеозаписите с насилието от интернет.