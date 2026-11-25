Сметната палата се самосезира след огласените нарушения в Четвърта градска болница в София и планира да включи одит на лечебното заведение в годишната си програма за 2027 г., която предстои да бъде приета през декември.

Констатациите за тежкото финансово състояние на болницата, конфликт на интереси, злоупотреби със средства за обезщетения, неправомерно увеличение на заплати, договори с приближени фирми и други сериозни нарушения бяха огласени от общински съветници след проверка на дирекция „Вътрешен одит“ на Столичната община. Беше обявено и намерение по случая да се сезират Софийската градска прокуратура и АДФИ.

Във връзка с коментарите на общински съветници, че на Столичния общински съвет ще бъде предложено да изпрати доклада от проверката на Сметната палата, оттам припомнят, че одитната институция е независима при планирането на своята дейност. Одитните задачи не се възлагат по поръчка на външни лица или институции. Сметната палата самостоятелно приема годишната си програма за одитната дейност, като единствено Народното събрание може с решение да ѝ възложи до пет допълнителни одита годишно.

Сред критериите за включване на одитни задачи в годишната програма са повишеният обществен интерес, възможностите за подобряване на управлението в публичния сектор, индикациите за проблеми с потенциално сериозно въздействие, размерът на управлявания публичен ресурс, информацията за несъответствия и сигналите от трети страни, установените в предходни години нарушения при обществени поръчки, резултатите от предишни одити и други.

Огласените констатации от проверката на Четвърта градска болница дават основание Сметната палата да планира включването на одит на лечебното заведение в програмата си за 2027 г.