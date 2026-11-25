Европейските депутати одобриха окончателно последния годишен бюджет от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021–2027 г. При гласуването в Страсбург бюджетът за 2027 г. беше приет с 406 гласа „за“, 184 „против“ и 69 „въздържали се“.

Докладчиците на Европейския парламент по бюджета на ЕС за 2027 г. Нилс Ушаковс и Михалис Хаджипантела определиха постигнатото със Съвета споразумение като „балансиран компромис“. На пресконференция в Страсбург те представиха договорените приоритети и изразиха позиции за предизвикателствата пред следващата многогодишна финансова рамка.

В споразумението, постигнато на 11 ноември, парламентът и правителствата на държавите членки се договориха да определят общия размер на бюджетните кредити за поети задължения (правно обвързващи ангажименти за плащания през същата година или през следващи години) на 199,7 милиарда евро, а бюджетните кредити за плащания (реалните плащания към бенефициентите) – на 211,5 милиарда евро. Бюджетните кредити за поети задължения за 2027 г. възлизат на 0,99% от брутния национален доход (БНД) на ЕС. Парламентът осигури допълнителни 300 милиона евро за своите приоритети в сравнение с предложението на Комисията, като увеличи инвестициите в научни изследвания, транспортни и енергийни мрежи, „Еразъм+“, гражданска защита, управление на границите, военна мобилност, съседните на ЕС държави и хуманитарна помощ. Споразумението включва и засилване на киберсигурността и на мерките за сигурност за институциите и делегациите на ЕС.

Вчера европейските депутати обсъдиха в пленарна зала предварителното споразумение по бюджета на ЕС за 2027 г., постигнато от преговарящите от Европейския парламент и страните членки.