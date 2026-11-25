Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви планове за въвеждане на нови мита върху вноса от редица водещи икономики, сред които Китай, Европейският съюз, Япония и Южна Корея. Вашингтон обвинява търговските си партньори, че чрез държавно подпомагане създават свръхпроизводство и поставят американските компании в неравностойно положение, съобщиха Le Monde и Associated Press.

Размерът на предложените нови мита варира между 10% и 20% в зависимост от търговския партньор. Най-високата ставка е предвидена за Китай и Виетнам. За определени китайски стоки допълнителните 20% биха увеличили общата митническа тежест до 45%. Предложенията все още не са окончателно утвърдени, а дата за влизането им в сила не е обявена.

Мерките са резултат от разследвания, започнали през март по инициатива на американския търговски представител Джеймисън Гриър.

Според американските власти държавните субсидии и ограниченията пред достъпа до чуждестранни пазари насърчават производството на повече стоки, отколкото могат да бъдат реализирани на вътрешните пазари на съответните държави. Това води до увеличаване на износа и оказва натиск върху американската индустрия. Сред секторите, попаднали във фокуса на разследванията, са автомобилостроенето, производството на стомана и алуминий, електрониката, полупроводниците, батериите и соларните панели.

Сред засегнатите икономики са Бразилия, Индия, Тайван, Виетнам, Индонезия, Малайзия, Тайланд, Камбоджа, Бангладеш, Сингапур и Швейцария.

Разследванията по отношение на Мексико и Норвегия все още не са приключили. Предложенията за новите мита не са окончателно утвърдени, а конкретна дата за влизането им в сила не е обявена.

Администрацията се позовава на раздел 301 от американския Закон за търговията от 1974 г., който позволява предприемането на ответни мерки срещу чуждестранни практики, определяни като несправедливи или дискриминационни спрямо американския бизнес. През февруари Върховният съд на САЩ отмени голяма част от митата, въведени по-рано от Тръмп, като постанови, че президентът е надхвърлил правомощията си.

Новите мерки са пореден опит на Белия дом да възстанови част от митническите ограничения, използвайки различно правно основание. Обявяването им идва в чувствителен момент за международните търговски отношения - броени дни след посещението на Доналд Тръмп в Китай и срещата му с президента Си Дзинпин, както и преди предстоящата среща на върха на Г-20.