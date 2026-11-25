Министерският съвет одобри позицията на България за участие в специалното заседание на Европейския съвет, което ще се състои на 26 и 27 ноември 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Лидерите ще обменят виждания по Многогодишна финансова рамка за периода 2028-2034 г. и финансовите нужди на Украйна. В допълнение ще бъде проведена и Среща на върха на държавите от еврозоната.

Извънредното заседание на Европейския съвет на 26 – 27 ноември ще се съсредоточи върху следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и финансирането на Украйна за 2027 г.