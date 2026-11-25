Бури връхлитат двете крайбрежия на САЩ. Това се случва в момент, когато милиони американци пътуват за празника Деня на благодарността. По източното крайбрежие се очаква да се засилят дъждът и вятърът, а на запад са издадени предупреждения за евакуация заради очаквани в Калифорния приливи с височина, близка до рекордната, съобщи CNN.

Жителите на Сан Диего са предупредени да се подготвят за „най-високите приливи тип king tides“ от 18 години насам.

Снимка: АП, БТА

Авиокомпании предупредиха пътниците, които ще летят в деня на празника, че буря в североизточната част на страната може да наруши плановете им. Според прогнозата тази година над 81 милиона души ще пътуват за Деня на благодарността, въпреки лошото време.