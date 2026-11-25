Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова Русия да приеме две конкретни стъпки, които биха показали готовността на Москва за сериозни преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви тя днес по време на пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург. То бе посветено на ролята на Европа за постигането на справедлив и траен мир в Украйна.

Фон дер Лайен припомни договореностите от срещата на „Коалицията на желаещите“ през миналата седмица и заяви: „Русия трябва да се съгласи на зимно прекратяване на огъня по отношение на енергийната инфраструктура. И на примирие, което да гарантира безопасното преминаване на износа на храни през Черно море“, заяви председателят на Европейската комисия.

„Това биха били важни стъпки, защото биха показали, че Русия е сериозна по отношение на преговорите“, подчерта тя. И съобщи също, че силен европейски екип ще участва в следващия кръг от преговорите за прекратяване на войната.

„Това е важно, защото сигурността на Украйна има пряко отражение върху нашата сигурност. Ще продължим да подкрепяме Украйна и да защитаваме собствените си интереси“, заяви фон дер Лайен.

Припомняме, че на 19 ноември в Берлин участниците в „Коалицията на желаещите“, заедно с Украйна и САЩ призоваха Русия да приеме прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура за периода на зимата. Те настояха и за примирие, което да осигури безопасното преминаване на хранителни товари през Черно море.

В съвместното изявление на лидерите се посочва, че това трябва да бъде първа стъпка към прекратяване на военните действия.