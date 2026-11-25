Полша трябва да въведе забранена за полети зона по източната си граница, която да улесни действията на въоръжените сили. Това заяви заместник-министърът на отбраната Чезари Томчик, като призова и останалите държави от региона да обмислят подобни ограничения.

Предвижда се зоната да обхваща територия на разстояние от малко над 10 до няколко десетки километра от границата. Според Томчик тя ще осигури допълнителна подкрепа за военните.

По информация на "Ройтерс" заместник-министърът иска новите правила да влязат в сила възможно най-скоро - в края на декември или началото на януари.

„Ще призовем и нашите съюзници - целия алианс на НАТО - да въведат подобен принцип по източния фланг. Полша беше първата, която предприе подобна стъпка, а след това балтийските държави последваха примера ни“, заяви Томчик.

Предложението идва след инцидент в петък, когато три руски ракети Х-101 паднаха на полска територия. Случаят засили опасенията от разрастване на войната в Украйна към територия на НАТО.

В момента Полша ограничава полетите в близост до източната си граница до височина около 3 километра през деня. От залез до изгрев полетите в района са забранени, с някои изключения, включително за спешни медицински полети.