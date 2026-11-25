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Мексиканските военни заловиха наркобос, включен в списъка на 10-те най-издирвани бегълци на ФБР. Операцията предизвика ожесточени престрелки в щата Синалоа в петък. При тях загинаха най-малко 11 души, а фенове избягаха от бейзболен мач, пише CNN.
Операцията по залавянето на Фаусто Исидро Меса-Флорес, известен като „Ел Чапо Исидро“, който ръководи базирания в Синалоа картел „Лос Масатлекос“, беше съпроводена от сблъсъци между мексиканските военни и въоръжени бойци в Гуасаве – район, известен като земеделското сърце на Мексико.
Dramatic video captured the arrest of notorious Mexican drug kingpin Fausto “Chapo Isidro” Meza-Flores after a bloody raid that left 11 people dead, including four Mexican soldiers. https://t.co/FYdvQA4rWM https://t.co/VgaHX2N2U7— New York Post (@nypost) November 22, 2026
Министерството на отбраната съобщи, че при започването на операцията властите „са били атакувани с огнестрелни оръжия и експлозиви“, а бойци са издигнали пътни блокади в няколко общини близо до мястото на ареста.
Difunde momento exacto en que caen las balas disparadas desde helicópteros en Sinaloa 💥🚁. Los autos blindados disparan al cielo de la misma manera. Trasciende la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro". Información en proceso. 📹: Redes sociales. https://t.co/gAOyhOJ0jX— Máximo Allende (@maximoam_) November 21, 2026
Драматични кадри показват поредица от бързи изстрели от хеликоптери, за които се предполага, че са на мексиканските сили за сигурност. Те стрелят по земята и кръжат над град Гуасаве.Видео от охранителна камера показва престрелка между членове на картела, намиращи се в задната част на камион, и хеликоптери на мексиканските сили за сигурност над град Гуасаве в петък вечерта.
Mexican forces used Black Hawk helicopters firing miniguns yesterday during the operation to arrest the high-level cartel leader Fausto Isidro Meza Flores (“El Chapo Isidro”) The cartel leader was an FBI Ten Most Wanted fugitive and was arrested Guasave, Sinaloa. Mexican special forces secured him along with his second-in-command Serafín and his financial operator José N. The operation triggered cartel counter-actions including roadblocks, vehicle burnings and clashes across parts of Sinaloa. The three were quickly extracted by air to Mexico City for judicial processing. Fausto Isidro Meza Flores was born in 1982 and rose through the ranks of the Beltrán Leyva cartel as a young man later led the independent Cartel de Guasave / Los Mazatlecos. That group focused on drug trafficking (including fentanyl and meth) from northern Sinaloa into the U.S., with presence in Sonora, Durango, and Nayarit, and was aligned at times with Sinaloa Cartel factions such as “Los Mayos.” The FBI added him to its Ten Most Wanted list in February 2025 with a $5 million reward.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2026
Местните власти потвърдиха, че в Гуасаве е имало „нападение срещу служители на федералните власти“.
Четирима военнослужещи от мексиканската армия са загинали по време на операцията, както и седем души, които според твърденията са се опитали да попречат на властите да арестуват Меса-Флорес. Това съобщи министърът на сигурността на Мексико Омар Гарсия Харфуч.
Хаос по време на бейзболен мач
Бейзболните фенове на стадион „Курода Парк“ се втурнали да напускат трибуните, когато в петък вечер местно време отекнали поредица от изстрели, показват видеокадри.
„Залегнете, наведете се, долу, долу!“, крещи един човек в настъпилата паника, докато хора се прехвърлят през загражденията. На заден план се чува плач на бебе.
Официално излъчване на мача показва как играчите на отборите „Венадос де Масатлан“ и „Алгодонерос де Гуасаве“ напускат терена по средата на срещата.
„Мачът се прекратява, извън терена се случва нещо“, съобщават коментаторите в ефир. „Преди всичко се молим на Бог всичко да е наред. Има инцидент, свързан с националната сигурност, може би е по-добре сега да прекъснем предаването".
Liga Mexicana del Pacífico – водещата професионална бейзболна лига в страната, обяви, че останалите мачове през уикенда са отменени.
Местен жител, който пазарувал, когато избухнало насилието, разказа, че частни болници са били превзети от въоръжени лица, а търговски обекти, включително магазини и бензиностанции, са били подпалени.
Кадри на очевидци показват множество изгорели автомобили по магистралите в Синалоа след сблъсъците. Правителството на щата призова жителите на Гуасаве да останат по домовете си и да избягват пътуванията по пътищата.
🔴Así quedaron varias unidades de carga calcinadas sobre la carretera México 15, luego de los bloqueos y despojos de vehículos registrados tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Sinaloa. https://t.co/Ke7MLf1Llb— Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2026
Операцията е проведена от „елитни военни сили“, съобщиха мексиканските власти. След ареста Меса-Флорес е бил отведен в Мексико Сити.
Actualmente existe demasiada desinformación sobre la captura de Fausto Isidro Meza Flores "Chapo Isidr". Hay cuentas en todas las redes sociales diciendo que el operador con el parche de TSO es americano. Cuando eso esta muy alejado de la realidad. ¿La verdad? Los elementos que salen en la foto son del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (C.F.E - DEFENSA) comisionados al Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES - CAMAZOTZ) escoltando al objetivo capturado. En la segunda fotografía viene la descripción del significado del parche. Estos pequeña unidad especialista existe desde la operación que dió con la eliminación de Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como "La Perris". (2025) Tienen que entender que las Fuerzas de Operaciones Especiales de México están excepcionalmente capacitadas para planear y ejecutar misiones sin la necesidad de ayuda extranjera en tierra. Estados Unidos apoyó al gobierno mexicano con INTELIGENCIA sobre objetivos prioritarios, más no en suelo nacional. Si quieren saber más sobre el tema los invito a seguirme en Instagram (@mexsof__) donde hay más contenido relacionado.— Fuerzas De Operaciones Especiales (@mexsof__) November 24, 2026
Още седем предполагаеми членове на престъпната организация на Меса-Флорес са били арестувани при същата операция. Сред тях са вторият човек в групировката – Херман „Н“, с прякор „Серафин“, и Хосе „Н“, за когото се твърди, че отговаря за финансите ѝ.
Perang antara pasukan khusus Meksiko dengan salah satu kartel Meksiko. Ngeri saling tembak. Pasukan gabungan menangkap Fausto Isidro Meza Flores alias Chapo Isidro, salah satu dari sepuluh buronan paling dicari FBI, di Guasave, Sinaloa, Jumat malam (20/11). https://t.co/Tm0b5UrF1E— Gumilar (@pw_gun) November 21, 2026
Посланикът на САЩ в Мексико Роналд Джонсън заяви в публикация в социалните мрежи, че „стратегическият обмен на разузнавателна информация между Съединените щати и Мексико“ е бил от ключово значение за залавянето.
„Терористичните картели и престъпниците ще бъдат изправени пред правосъдието“, заяви Джонсън. „И заедно ще направим и двете ни държави по-сигурни".
„Тази успешна операция е резултат от двустранни усилия за премахване на терористите в Мексико“, заяви главният прокурор на САЩ Тод Бланш. „Изказваме съболезнования на семействата на загиналите елитни военнослужещи и благодарност на мексиканското правителство".
Редактор: Цветина Петрова