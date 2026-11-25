Инфлацията през последните месеци е висока не само в България, но и в останалите европейски държави, а приносът от въвеждането на еврото се оценява на около 0,3-0,4% максимум. Това коментира председателят на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов в предаването „Пресечна тточка" , като посочи, че основният фактор за поскъпването е повишението на цените на горивата.

Инфлацията в България за последните 12 месеца е 6%, а месечната за последния отчетен период е 1,2%. Тенденцията е сходна с тази в редица европейски държави, включително страни извън еврозоната.

„Ще дам пример – Румъния, която не е в еврозоната, е с по-висока инфлация. Там е 7%. От другата страна е Гърция, която е в еврозоната и също е с инфлация, сравнима с България“, обясни Атанасов.

За първи път статистиката анализира и цените, предоставяни директно от големите търговски вериги. От миналата година НСИ получава данни за отделните продукти на ниво баркод, което позволява да се проследяват реалните продажни цени на стоките.

„Говорим за големите вериги, които имат от порядъка на над 40-50 хиляди стоки. Тези цени, които продават големите вериги, ги групирахме отделно за хранителни стоки и отделно за напитки“, обясни Атанасов.

На база на новите данни институтът е изчислил инфлацията по два метода – традиционния, чрез потребителската кошница, и новия, който включва значително по-голям обем от конкретни цени на хранителни продукти.

Резултатите показват сходно движение на цените както в големите търговски вериги, така и в останалите магазини в страната. В статистиката се включват и промоционалните цени, когато стоките са продадени на намаление. Така анализът отразява реалната цена на продажбата, а не само обявената стандартна цена.

От началото на следващата година данните от големите магазини ще се получават директно от търговците, без анкетьорите на НСИ да посещават обектите на място. Малките магазини също остават обект на наблюдение от статистиката.

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