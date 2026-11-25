Първият български вестник запалва искрата на модерните идеи у нас. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на паметна плоча на Иван Богоров в Лайпциг. Германският град е сред историческите европейски центрове на книгоиздаването и печата. Именно тук през 1846 г. възрожденецът започва да издава „Български орел“, с който се поставя началото на българския периодичен печат.

По думите на министъра инициативата има огромно символно значение както за страната ни, така и за българската общност в германския град. „С този акт ние показваме колко много са ни помогнали европейските страни през XVIII и XIX век, когато България започва да модернизира своята култура“, отбеляза проф. Вълчев. Според него това е особено важно днес, защото очертава и пътя, който трябва да следваме като членове на Европейския съюз – на културно и икономическо сътрудничество и развитие на приятелските отношения между държавите.

Снимка: БТА

Министър Вълчев благодари на общината в Лайпциг за оказаната подкрепа и изрази надежда през следващите години партньорството да се задълбочи и да допринесе за популяризирането на българската култура. „Всеки български ученик научава за германския град, когато изучава историята и всеки наш сънародник, който го посещава, може да види мястото, където е започнало издаването на вестника“, каза министърът.

Паметната плоча е поставена в центъра на Лайпциг на адреса, на който Иван Богоров е живял, докато е следвал химия в местния университет. Инициативата е на Българската телеграфна агенция (БТА) съвместно с посолството на България в Германия и е част от проекта „Българските места по света“.

Снимка: БТА

„Паметната плоча напомня не само за началото на българската журналистика, а е и знак за връзките на българите с Лайпциг – един от градовете, в които се е изграждала модерна България още преди да възстанови държавността си“, каза досегашният генерален директор на БТА Кирил Вълчев.

Снимка: БТА

Той припомни, че в германския град са получили образованието си редица бележити българи, сред които първият ректор на Софийския университет Александър Теодоров-Балан, създателят на националния ни химн Цветан Радославов, Иван Шишманов, д-р Кръстьо Кръстев, Пенчо Славейков и Гео Милев.

Първият заместник-кмет на Лайпциг Торстен Бонев припомни, че още през XVIII век български търговци са участвали в известния Лайпцигски панаир, а впоследствие много българи, получили образованието си в германския град, са допринесли за развитието на обществения и политическия живот в България.

Посланикът на България в Германия Григор Порожанов открои доброто сътрудничество с община Лайпциг и ролята на активната българска общност в града за съхраняването и популяризирането на българското културно наследство.

В церемонията участваха още кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, почетният консул на България във федерална провинция Саксония Хайко Шмидт, представители на Българската православна църква и на българската общност в Лайпциг.