Българските производители на храни от години са мачкани от търговските вериги. Тя е неравна и трудна. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Според нея съвместните проверки на няколко държавни институции в търговските вериги са показали, че държавата има воля да защити потребителите от високите цени и прекомерните надценки. По думите ѝ големите икономически субекти проявяват липса на социална чувствителност и се борят за всеки евроцент допълнителна печалба.

Тя обясни, че е поела задачата да бъде председател на КЗП с две ясни цели - цените на храните и цените на лекарствата без рецепта и добавки. Преди дни тя е посетила аптека в Промахон. „Това, което видяхме при посещението ми Гърция е, че там една голяма част от лекарствата са по-евтини. Очаквано имаше опашка от българи, които пазаруваха и лекарства, които не са по-евтини в Гърция, но те считат, че са по-качествени”, обясни Манолова.

Председателят на КЗП съобщи, че съвместно с Министерството на здравеопазването и Съвета по цени на лекарствените продукти е разработен законопроект за високите на цени на лекарствата, който ще бъде предложен на депутатите.

Тя съобщи, че в Комисията по енергетика в НС вече е внесен законопроект за отлагане на задължителния срок за подмяна на топлинните уреди с такива за дистанционно отчитане. „Следващото законодателно предложение обаче ще бъде за цялостно премахване на топлинните счетоводители, считано от следващия отоплителен сезон. Те са една напълно излишна структура, която паразитира на гърба на столичани“, категорична беше Манолова.

По думите ѝ само в София дружествата за дялово разпределение получават над 20 млн. евро годишно от потребителите. „Представете си да нямаш топла вода, но въпреки това топлинният счетоводител ти начислява 2-3 евро за това, че ти разпределя нещо, което ти не получаваш“, допълни тя.

В заключение председателят на КЗП заяви, че ако „Топлофикация-София” бъде отдадена на концесия, това би довело до увеличаване на сметките и ще постави в още по-тежко положение гражданите с непогасени задължения към дружеството.

Целия разговор гледайте във видеото.