Американският милиардер Тод Бьоли обяви в сряда, че е подписал сделка с „Лукойл“ за консорциум, който включва американската Корпорация за международно финансиране на развитието (DFC), за придобиване на международните енергийни активи на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“.

Сделката, сключена след повече от година преговори, включва размяна на ценни книжа на „Лукойл“ на стойност 10 милиарда долара за международните активи на компанията, съобщиха Бьоли и служител на DFC.

Министерството на финансите на САЩ, което санкционира „Лукойл“ през октомври 2025 г., ще разгледа сделката, за да гарантира защитата на националната сигурност на САЩ, съобщи източник, запознат с процеса. „Лукойл“ не отговори на искане за коментар от агенция „Ройтерс“.

Вашингтон ще получи дял от бъдещите печалби по сделката, която, ако бъде одобрена, ще подпомогне усилията за ограничаване на способността на Москва да финансира войната си в Украйна и да замени руското с американско влияние на стратегически пазари, добавиха Бьоли и служителят.

„Преместването на стратегически активи от енергийната инфраструктура в ръцете на САЩ или съюзнически партньори е ключов политически приоритет на администрацията“, каза пред „Ройтерс“ служител на DFC, глобалното инвестиционно звено на правителството на САЩ.

Все още неразкритият дял от собствеността чрез DFC ще даде на САЩ дял от бъдещите печалби, след като частните инвеститори на консорциума възстановят капитала и договорената норма на възвръщаемост, както и роля в управителния съвет на компанията.

Споразумението изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите, каза служителят на DFC. Източник, запознат с този процес, каза, че пълният преглед може да отнеме известно време, предвид обхвата на международните активи на „Лукойл“, но не даде повече подробности.

Международното портфолио на „Лукойл“, което обхваща операции в 11 държави, произвеждащи около 350 000 барела петрол на ден, включително големи нефтени находища в Азербайджан и Казахстан, се оценява на около 16 милиарда долара, казаха двама души, запознати с условията на сделката.

Бьоли заяви, че оценката на пакета, който обхваща и рафинерии в Холандия, България и Румъния и голяма мрежа от бензиностанции, включително в Съединените щати, може да се промени в зависимост от вижданията за цените на петрола.

Снимка: "Асошиейтед прес"

Въпреки че идеята за размяна на акции на ръководената от Бьоли група първоначално беше отхвърлена от Министерството на финансите на САЩ, тя успя да спечели подкрепа от Държавния департамент, каза един от запознатите с условията на сделката хора.

Ценните книжа на „Лукойл“, които ще бъдат разменени, бяха закупени от американски и британски фондове и американски депозитарни банки, които ги държаха от името на индивидуалните инвеститори, добави източникът.

Много международни инвеститори държаха акции в „Лукойл“, защото компанията беше включена в основните индекси на развиващите се пазари. Тези акции бяха замразени, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г., и бяха обезценени.

„Ние по същество разменяме акции, които са безполезни за американците... за пари в брой, които се връщат при тях“, каза Бьоли, който е главен изпълнителен директор и собственик на Eldridge, холдингова компания за управление на активи и застраховане с 75 милиарда долара под управление.

След това тези акции бяха разменени „в портфолио от реални активи, което се намира в изключително важния Среден коридор, който свързва Централна Азия с Европа, който минава на юг от Русия и на север от Иран“, добави той.

Разменените акции ще се държат в ескроу сметка в Обединените арабски емирства, вместо да отиват директно в „Лукойл“, каза един от източниците пред „Ройтерс“. Това е с цел да се получи одобрение от Министерството на финансите на САЩ, което забранява всякакви неочаквани печалби за руската компания.

Бьоли каза, че сключването на сделката може да отнеме до година, добавяйки, че предприятието ще бъде преименувано. Той отказа да даде подробности за дяловете на четиримата партньори в консорциума, които включват американската банка Xtellus Partners и базираната в ОАЕ Catena Investment Holding.

Двама други партньори, сирийско-катарските братя Ал-Хайят и базираната в Абу Даби International Holding Company, напуснаха консорциума миналата седмица, са заявили пред агенция „Ройтерс“ двама души, запознати с въпроса.

Това премахва инвеститорите, чиито търговски връзки със зетя на президента Джаред Къшнър биха могли да привлекат внимание от страна на демократите, които ще контролират Конгреса следващата година.

DFC наскоро се дистанцира от други сделки, включващи синовете на американския президент Доналд Тръмп.

Човек, запознат със ситуацията, потвърди пред „Ройтерс“, че братята Ал-Хайят не са били част от сделката. IHC не отговори на искане за коментар.

На въпрос за напускането им, Бьоли определи консорциума като динамичен, но подчерта, че сега сформираната група е тази, която ще продължи напред със сделката.

Бьоли, който притежава дялове в Лос Анджелис Лейкърс и Доджърс и доскоро е имал миноритарен дял във футболния клуб Челси, миналата година е дал 1 милион долара на MAGA Inc, политически комитет, свързан с Тръмп, показват данни на Федералната избирателна комисия. Тази година той е направил и по-малки дарения за кампании на четирима кандидати от Републиканската партия.

DFC се фокусира все повече върху енергетиката, критичните минерали и телекомуникациите по време на втория мандат на Тръмп, а участието ѝ подчертава практическия стил на държавен капитализъм на неговата администрация, като САЩ вземат дялове в ключови компании.

Служителят заяви, че DFC е водила разговори с няколко страни, сред които Chevron, Glencore и Carlyle Group, относно евентуално придобиване на активите на „Лукойл“, като представители на частния сектор са търсили „защитна мрежа“ под формата на партньорство с правителството на САЩ.

Въпреки че по-рано други кандидати бяха подписали споразумения с „Лукойл“ относно въпросния портфейл от активи, те не успяха да финализират сделка.

Компанията Gunvor (преименувана на Centalion) съобщи през 2025 г., че „Лукойл“ е приел офертата ѝ, но впоследствие тя се оттегли, след като министърът на финансите Скот Бесент я определи като „марионетка на Кремъл“. От своя страна, Carlyle заяви през януари, че е подписала споразумение, но не е получила необходимия лиценз от OFAC.