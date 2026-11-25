България може да бъде глобявана на всеки шест месеца заради неспазването на фискалните правила на Европейския съюз, ако правителството не предприеме реформи и не ограничи бюджетния дефицит. Това заяви депутатът от ГЕРБ Александър Иванов в ефира на “Денят на живо с Наделина Анева”.

По думите му формацията е предупреждавала, че страната ще стигне до подобна ситуация, ако не бъдат предприети мерки за оздравяване на публичните финанси.

„Глобата е до 0,2% от БВП, до 25 милиона евро. Тя ще бъде такава на всеки шест месеца, ако правителството и финансовият министър не покажат реформи във фиска на страната. Публичните финанси продължават да функционират на база теглене на нови дългове“, коментира Иванов.

Той посочи, че според ГЕРБ предложеният бюджет разчита повече на счетоводна консолидация, отколкото на реални промени в държавните разходи. „Бюджетът е базиран по-скоро на консолидация на хартия, отколкото на реформи. Това е основният проблем пред управляващите. Те не искат да правят реформи и затова ще ни наложат глоба“, заяви депутатът.

Иванов обърна внимание и на планирания нов държавен дълг от 8,6 млрд. евро за следващата година. Заложили са и 4% инфлация, която продължава да притиска покупателната способност на българските граждани. Всички усещаме ръста на цените“, посочи той.

Депутатът предупреди, че бюджетът разчита и на еднократни приходи, включително от данъка върху свръхпечалбите. Според него заложените постъпления от тази мярка са надценени и съществува риск да не бъдат събрани в планирания размер.

Иванов разкритикува увеличаването на данъчната и осигурителната тежест. Според него по-високите осигурителни вноски и данъкът върху свръхпечалбите създават несигурност за работещите и бизнеса. „Правителството печели изборите, има 130 народни представители, не прави реформи, вдига данъците и тегли нов дълг. Това са трите неща, които обещаваше, че няма да прави“.

От парламентарната му група ще предложат между първо и второ четене отпадане на предвидените увеличения на данъци и такси. Сред предложенията на партията е да не се повишават с 30% данъчните оценки на имотите, което би довело и до увеличение на дължимия данък.

Депутатът коментира и риска от съкращения на средства за социални политики. „Това е притеснението на нашата политическа партия. Смятам, че отстояваме и ще продължим да отстояваме непроменянето на данъчната тежест нито за гражданите, нито за бизнеса“, заяви Александър Иванов.

От ГЕРБ са поискали и намаляване на ДДС върху горивата. Депутатът твърди, че от юли насам поскъпването на бензина по бензиностанциите е над 44% – най-високото в Европейския съюз. „Ние предложихме мярка, която ще свали цената на масовите горива. Не я приеха управляващите“, заяви Иванов.

Друга идея на партията е механизмът за компенсации заради високите цени на електроенергията да се задейства при цена над 92 евро за мегаватчас. „Техният механизъм се задейства при цена от 180 евро, тоест два пъти повече от това, което ние предложихме. При високите цени на електроенергията, когато бизнесите не бъдат компенсирани, включително фризьорски салони и баничарници, тази цена веднага ще бъде разпределена в цените на стоките и услугите. Това означава повече инфлация за всички българи и потребители“, предупреди депутатът.

От ГЕРБ няма да подкрепят бюджета, защото смятат, че това е бюджет, който не прави нито една реформа, увеличава данъците и ще доведе до санкция за България и след шест месеца. „Сега ще ни наложат 25 милиона, а след шест месеца с този бюджет пак ще ни наложат същите санкции“, заяви Александър Иванов.

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