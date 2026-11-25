Забраната за използване на социални мрежи от деца на възраст под 15 години в Република Кипър е подложена на обществено обсъждане. То трябва да приключи на 11 декември.

Проектът предвижда въвеждането на минимална възраст от 15 години за създаване на профил в социалните мрежи, като това няма да бъде разрешено дори при съгласие от страна на родителите. Платформите се задължават да прилагат механизми за проверка на възрастта при зачитане на неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на личните данни. При нарушения се предвиждат административни мерки и финансови глоби.

Изключения се правят само при необходимост от регистрация в образователни и научни платформи.