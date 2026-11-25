Вълна от сигнали за спекула на коледните базари в София заля институциите, след като граждани се оплакаха, че една мекица струва 10 евро. Какви са цените на базара пред НДК, колко струва сходна храна в Германия и какви проверки започват?

На коледния базар пред НДК търговците предлагат топли напитки, наденици и мекици. Една от най-популярните – „Балканската мекица”, наистина се продава за 10 евро, като съдържа лук, салам, кашкавал и лютеница.

„Те са по-различни, защото имат съставки отгоре, които нормалната традиционна мекица ги няма. Цените са от 8 до 10 евро. Не смятам, че е нещо кой знае какво спрямо цените на пицата, която има абсолютно същите съставки”, обясни Емилияна, която приготвя мекиците.

Посетителите на базара оценяват цените по различен начин. „Уникални, един път, неповторими”, коментира мъж. Друг посетител заяви, че е готов да даде за храна на базара „около 5-6 евро максимум”. Според жена сред клиентите пък: „Там, където на един му свършва таванът, на друг му започва подът”.

Сравнението с Германия и останалите цени в София

За сравнение на един от коледните базари в Дюселдорф, Германия, най-близкият еквивалент на мекицата – унгарският лангош – струва 5 евро с пудра захар и канела и 10 евро с колбас или сьомга.

Обратно на базара в София, търговец на чуроси посочи: „Порция чурос струва 10 евро. Мисля, че който е пробвал, знае, че си заслужава”. Според организаторите топлият шоколад струва между 4 евро и 5,90 евро, а вурстът – около 5 евро.

„Всяка година преди да започнем, се прави оперативка. На тази оперативка първото нещо, което беше повдигнато като въпрос, беше – колеги, моля ви, спазвайте някакви нормални цени”, заяви Борис Гълъбов.

Проверките на КЗП и НАП

От 1 декември ще започнат проверки на базарите от Комисията за защита на потребителите. „Ще следим за необосновано повишаване на цените, ще сравним цените на стоки и продукти, предлагани сега и на миналогодишния коледен базар”, каза Мая Манолова.

Междувременно от НАП вече са извършили проверки на 20 обекта в четири различни коледни базара. „От проверените 20 обекта сме констатирали 16 нарушения, от тях най-много са свързани с неиздаване на касови бележки”, отчете Анна Митова.

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