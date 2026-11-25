Петролен танкер се натъкна на морска мина и се запали в "зона с ограничен достъп" в Ормузкия проток, съобщиха иранските въоръжени сили.

По-рано в сряда Корпусът на гвардейците на Ислямската революция посочи, че два петролни танкера са се натъкнали на морски мини в Ормузкия проток, а на борда им са отекнали експлозии.

Иранските военноморски сили предупредиха корабните компании да не използват "неразрешени" маршрути през протока и да не изключват системите си за проследяване на местоположението.