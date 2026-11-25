Бившият шеф на агенция „Пътна инфраструктура” Георги Терзийски заяви пред NOVA, че все още не са му връчили обвинението, което е повдигнато.

„Не съм запознат с мотивите на прокуратурата, тъй като не съм призоваван за повдигане на това обвинение. Не мога да коментирам в момента нищо повече. Научих от медиите за него”, каза той.

Припомняме, че Георги Терзийски оглавяваше АПИ в периода 2019 - 2021 година. Обвинението е за това, че са раздадени авансово 312 милиона лева на „Автомагистрали” ЕАД за строителството на лотове 4, 5 и 6 на магистрала „Хемус”. И то при положение, че в договорите изрично е забранено изплащането на аванси. Проектите на лотове 5 и 6 не са били готови, така че не е било възможно стартиране на строителни дейности. Впоследствие част от парите изчезват, след като били прехвърлени към фирми под-изпълнители и изтеглени в брой.

Разследването за строежа на магистрала „Хемус” започна през 2021 г. Първоначално предметът му бяха 53 млн. лева. Пари от авансово плащане за лот 5 на магистралата, а които прокуратурата твърди, че са изнесени в сакове и чували. Имаше деветима обвиняеми. Известно стана името само на бившия футболен съдия Борислав Колев. Делото е по сигнал на тогавашния служебен вътрешен министър Бойко Рашков.

„Първоначално разследването тръгва в посока да се проследява движението на парите, след като са наредени авансовите плащания. В тази правна конструкция пострадал не е държавата, а частната фирма, която е получила парите”, заяви говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.



Обратът в разследването идва 5 години по-късно. Сега прокуратурата разследва безстопанственост. Вече обвинените са четирима.

„Касае се наредени авансови плащания, по отношение на които са били нарушени задълженията на тогавашното длъжностно лице. А именно задълженията по закон и задълженията по договор между АПИ и „Автомагистрали” АД, в който договор е налице изрична клауза, че авансови плащания не са допустими по този договор”, добави Николаев.

Според прокуратурата щетите за агенцията от тези действия на Терзийски били 260 млн. лева без ДДС, или 312 със ДДС.

„Ако парите са наредени далечната 2020 г. Разрешителното за лот 5 е дадено края на 2025 г., а лот 6 – 2026 г.”, обясни още Николаев.

Разследването по делото ще се води в новата антикорупционна комисия под надзора на прокуратурата.