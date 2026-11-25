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Самолетът с делегацията на турския футболен клуб "Бешикташ", пътуваща за грузинския град Батуми, е кацнал в турския Ризе заради неблагоприятни метеорологични условия. Това съобщиха от пресцентъра на клуба.
Турският тим пътува за двубоя срещу израелския Хапоел Беер Шева от петия кръг на Лига Европа. Срещата, в която Бешикташ е символичен домакин, трябва да се проведе в Батуми, тъй като израелските отбори не могат да играят мачовете си в Турция.
Заради лошото време в района на втория по големина грузински град самолетът не е успял да кацне на планираното летище и е бил пренасочен.
ℹ️ UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hapoel Beer-Sheva maçı için Gürcistan'ın Batum kentine gitmekte olan kafilemizi taşıyan uçak, Batum’daki olumsuz hava koşulları nedeniye Rize'ye iniş yapmıştır. Kafilemiz, karayoluyla Batum’a gidecektir. https://t.co/nldHGhFoqp— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 25, 2026
Според данните на Flightradar24 самолетът за кратко е бил най-проследяваният в света. Метеорологичните данни за Батуми са показвали гръмотевични бури и купесто-дъждовни облаци на височина около 2100 фута (640 метра).
Снимка: Flightradar24
От "Бешикташ" съобщиха, че делегацията ще продължи пътуването си до Батуми по суша.
Редактор: Георги Иванов