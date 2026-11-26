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За първи път в историята светът регистрира шест поредни дни с температури над 2 градуса по Целзий по-високи спрямо прединдустриалните нива. В понеделник глобалната температура достигна рекордните 2,24 градуса над тази граница.
Според учените това е тревожен сигнал за ускоряване на климатичните промени. Основните причини са продължаващото изгаряне на изкопаеми горива и засилващото се явление Ел Ниньо. Експертите предупреждават, че без бързо ограничаване на вредните емисии подобни температурни рекорди ще стават все по-чести, а последиците ще включват по-тежки суши, горски пожари и допълнително повишаване на въглеродния диоксид в атмосферата.
Редактор: Мария Барабашка