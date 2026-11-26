Софийският градски съд остави в ареста трите непълнолетни момчета, обвинени в блудство с 15-годишно момиче в София. Те са на 14, 15, 16 и години и сами рапространиха видеа от действията си.

Според прокуратурата група от 15-ина тийнейджъри се събрала в апартамента на един от тях, след като били на детска дискотека за Хелоуин.

Съдът е приел, че са събрани достатъчно данни, според които тримата са извършили блудствени действия с момичето, докато то е било в безпомощно състояние. В мотивите си магистратите посочват, че обвиняемите са действали с „впечатляваща упоритост“, проявили са бруталност и липса на състрадание и човечност. Според съда те са демонстрирали безразличие и към последвалото разпространение на видеата в интернет, с което унижението на пострадалата е било повторено пред неограничен кръг от хора.

Едно от момчета е със старо провинение, заради което е имало възпитателна мярка "настаняване в интернат". Това се е случило преди блудствените действия.

Според разследването водителите и на тримата не са били конролирани от родители. Обвиняемите ще бъдат настанени в Областна служба“ Изпълнение на наказанията“ - София.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

В жилището продължили да пият, след което се опитали да изнасилят едно от присъстващите момичета.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

По данни от разследването след подаден сигнал за силен шум полицаи са отишли на адреса, но само съставили предупредителен протокол.