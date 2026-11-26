Парламентът разглежда окончателно пакета от данъчни промени на правителството. Това се случва само ден след като Европейската централна банка даде негативно становище за предвидения еднократен данък свръхпечалба от 33% на банките.

Сред ключовите предложения е еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите за определени сектори.

Ваучерите за храна ще могат да достигат 200 евро месечно, но сумата над 102 евро ще се облага със 7%.

Данъкът „уикенд“ за личното ползване на фирмени активи се увеличава от 3 на 7%.

Предвижда се и поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите, акциз за мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене, както и по-висок праг за регистрация по ДДС.

Данъчните облекчения за родители и за работещите хора с увреждания са най-консенсусната част от пакета данъчни закони на правителството. По тези политики и опозицията смята, че се правят крачки в правилната посока. Но все пак има и забележки.

„Вярвам, че всички ще го подкрепим този текст, защото подкрепяме работещите хора с увреждания, които така или иначе имат достатъчно пречки пред тях. Не говорим за привилегия”, коментира депутатът Иван Янев от „Прогресивна България”.

„Другото ни предложение е свързано с улесняване на достъпа на родителите до данъчните облекчения за деца, защото понякога не си събираме касовите бележки, квитанции, фактури. Нашата идея беше те да намерят своето приложение в данъчната декларация, която се подава към работодателя или към НАП”, заяви Айтен Сабри.



„Ние предлагаме семействата с 3 и повече деца да могат да спестят до 2000 евро годишно от данъка върху собствените им доходи, а тези с 4 или повече деца – до 2500 евро”, каза Анна Бодакова от „Демократична България”.

Облекчения ще има, обезщетенията ще се увеличават, но също и глобите за административни нарушения. И тук възникна спор.



„Ако има увеличаване на глобите, а не превалутиране, трябваше да има индивидуално аргументиране, посочване на практики и резултати. Вие оставихте Министерството на финансите, въпреки нашите аргументи, просто да повиши глобите без нито един аргумент”, коментира Мартин Димитров.

„Току-що дадохте ужасен пример на целия бизнес и на всички хора в страната, като сменихте 500 лева на 500 евро и 1000 лева на 1000 евро. И когато започнете да обяснявате защо е висока инфлацията, си спомнете този момент с този пример”, каза Асен Василев от „Продължаваме промяната”.

„Виждам, че по никакъв начин вас не ви свени, както да увеличавате в бюджетите максимално и минимално осигурителния доход по професии, така не се притеснявате да увеличавате глобите към българските граждани”, каза Георги Георгиев от „Възраждане”.

„Не смятам, че за някакви дребни нарушения трябва да се стига до съдебни дела”, каза Александър Иванов от ГЕРБ-СДС.



„Нямаме минимален праг, имаме само максимален праг. Какво правим и всъщност трябва да разграничаваме ясно данъци и административно наказание чрез глоба или имуществена санкция за неподадена годишна декларация. В момента санкцията е до 500 лева. Нямаме минимален размер, не е променена повече от 20 години, откакто всъщност е създаден този закон”, каза Милен Трифонов от „Прогресивна България”.

Окончателно данъчните облекчения и глобите бяха приети.