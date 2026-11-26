Лидерите на Европейския съюз се събират извънредно днес и утре в Брюксел, за да преговарят за общия бюджет през следващите седем години.

От резултата от бюджетните преговори зависи размерът на бъдещото подпомагане за българските земеделски производители, както и средствата за преодоляване на икономическите и социалните различия между европейските региони. България, заедно с други източноевропейски държави, настоява кохезионната политика да остане сред водещите приоритети на Общността.

Постигането на съгласие по следващия седемгодишен бюджет се очертава като едно от най-сериозните предизвикателства пред ЕС. Държавите членки трябва да намерят баланс между необходимостта от повече инвестиции за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика и натиска за ограничаване на общите бюджетни разходи. На този фон постигането на компромис още през първия ден от срещата изглежда малко вероятно.

Германският канцлер Фридрих Мерц обвърза разговора за бюджета с финансирането на помощ за Украйна. Германия, която внася най-много в общия бюджет, иска да намали вноската си. В същото време Берлин настоява Европейският съюз да отделя повече за отбрана, за да могат европейските компании да се конкурират на световния пазар.

Френският президент Еманюел Макрон настоява за запазване на земеделските субсидии без съкращения и предупреди, че Франция ще прекрати участието си в преговорите след края на декември, ако дотогава не бъде постигната сделка.

Румен Радев: България с три основни искания за бъдещия европейски бюджет

Запазване на средствата за регионално развитие, конкретна финансова подкрепа за сигурността в Черноморския регион и отпадане на предложенията за приходи в европейския бюджет, обвързани с търговията с въглеродни емисии и акцизите върху тютюневите изделия - това са основните приоритети на България в преговорите за финансовата рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че разговорите с председателя на Европейския съвет Антонио Коща се развиват в благоприятна за страната ни посока, но окончателните разчети предстоят. Според него постигането на компромис до края на годината е от ключово значение.

Радев потвърди готовността на България да участва в невоенната част от предложения нов заем за Украйна, като настоява подкрепата на страната ни да бъде насочена към районите с компактно българско население. Премиерът определи евентуалната глоба заради прекомерния бюджетен дефицит като несправедлива и категорично отхвърли възможността да се стигне до спиране на европейското финансиране за България. Той отправи и критики към Европейската комисия за оценките ѝ за финансовото състояние на страната преди присъединяването към еврозоната.

Антонио Коща настоява за бюджетно споразумение до края на годината

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова държавите членки да преодолеят различията си по следващия седемгодишен бюджет на Общността още преди края на 2026 г. Аргументът му е предстоящата поредица от избори в Европа през следващата година, която може допълнително да усложни преговорите. Коща настоява за бюджет, който едновременно да осигурява по-сериозна подкрепа за земеделските производители и европейските региони и да увеличи инвестициите в отбраната, сигурността и конкурентоспособността.

Разногласията между държавите обаче остават съществени. Страните, които внасят повече средства в общия бюджет, отколкото получават, настояват за ограничаване на разходите и пренасочване на ресурс към новите стратегически приоритети. По-слабо развитите икономики от своя страна се опасяват от съкращаване на европейските субсидии. Нидерландският премиер Роб Йетен вече даде да се разбере, че страната му не подкрепя настоящия проект и очаква от Коща предложение за по-малък и модернизиран европейски бюджет.