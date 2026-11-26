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Предстои Административният съд във Варна да се произнесе относно жалбата на Благомир Коцев за предсрочното прекратяване на пълномощията му.
В сряда съдът не прие жалбата на Коцев заради пропуски в предадената документация. Адвокатите му уточниха, че те са отстранени. Така съдът отново разглежда жалбата по същество.
С нея защитата на Коцев оспорва както решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на мандата му, така и отстраняването му от поста, преди съдът да се е произнесъл по спора.
Редактор: Ина Григорова