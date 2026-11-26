Предстои Административният съд във Варна да се произнесе относно жалбата на Благомир Коцев за предсрочното прекратяване на пълномощията му.

В сряда съдът не прие жалбата на Коцев заради пропуски в предадената документация. Адвокатите му уточниха, че те са отстранени. Така съдът отново разглежда жалбата по същество.



С нея защитата на Коцев оспорва както решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на мандата му, така и отстраняването му от поста, преди съдът да се е произнесъл по спора.