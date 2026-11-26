Снимка: iStock
-
Пореден ден на студено в „Студентски град”, кметът Терзиев свиква спешна среща заради проблема
-
Васил Терзиев свиква среща заради липсата на парно и топла вода в студентските общежития
-
Как служител е получавал 1800 евро за един час работа дневно в Четвърта градска болница
-
"Топлофикация София" обяви кога ще бъде възстановено топлоподаването в засегнатите райони
-
София е готова за зимата: 339 специализирани машини са на разположение, глобите за фирмите са увеличени
-
След репортаж на NOVA: Ремонтираха опасната фуга на Околовръстното шосе в София
Работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в София ще се проведе днес. Тя беше инициирана от кмета на столицата Васил Терзиев, като в нея ще се включат представители на „Топлофикация” и образователното министерство. Причината е аварийният режим и в студентските общежития.
Междувременно „Булгаргаз“ даде срок до края на годината „Топлофикация-София” да признае над 300 милиона евро задължения за газ. Ако няма споразумение, доставчикът ще заведе дела.
Редактор: Ина Григорова