Работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в София ще се проведе днес. Тя беше инициирана от кмета на столицата Васил Терзиев, като в нея ще се включат представители на „Топлофикация” и образователното министерство. Причината е аварийният режим и в студентските общежития.



Междувременно „Булгаргаз“ даде срок до края на годината „Топлофикация-София” да признае над 300 милиона евро задължения за газ. Ако няма споразумение, доставчикът ще заведе дела.