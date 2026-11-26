Регионалните инспекции по околната среда и водите стават седем в сравнение с досегашните 15. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова на пресконференция в ресорното министерство.

Промяната е част от реформата в Министерството на околната среда и водите. Целта е оптимизиране администрацията и подобряване на ефективността на контрола.

Седемте Регионални инспекции по околната среда и водите следва да бъдат:

РИОСВ - Бургас, като в нея ще са включени Югоизточен регион, Бургас, областите Стара Загора, Ямбол и Сливен;

РИОСВ - Варна, в чийто обхват попадат областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище;

РИОСВ - Пловдив включва областите Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин;

РИОСВ - Разград, където попадат областите Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово;

РИОСВ - Благоевград обхваща областите Благоевград, Перник и Кюстендил;

РИОСВ - София включва София - град и област София.

От 1 януари 2027 г. контролната функция ще премине от контрола за водите в регионалните екоинспекции.