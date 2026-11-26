Шест месеца след трагедията в благоевградския квартал „Струмско“, при която живота си загуби 16-годишната Ивана, разследването е прехвърлено в София. С постановление на и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова ръководството и надзорът на досъдебното производство са възложени на Софийската градска прокуратура.

Решението е взето по предложение на ръководителя на Окръжната прокуратура в Благоевград. Целта е да бъдат гарантирани обективността и безпристрастността на разследването, както и да бъдат изключени всякакви съмнения относно начина, по който се събират и оценяват доказателствата.

Досъдебното производство е образувано на 24 май 2026 г. за умишлено убийство. Според повдигнатото обвинение момичето е било хвърлено през прозореца на петия етаж на жилищен блок вечерта на 23 май.

Обвиняем по случая е 20-годишният студент по философия Александър Георгиев. На 27 май Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането на прокуратурата той да остане за постоянно в ареста. На 4 юни решението беше потвърдено и от Софийския апелативен съд. На младежа обаче е наложена забрана да напуска страната без разрешение на прокурор.

От Софийската градска прокуратура посочват, че до момента публично са огласявани отделни факти и части от експертизите по случая, без да бъдат представяни пълните заключения на вещите лица и аргументите им. Междувременно обхватът на разследването е разширен. Проверяват се всички възможни версии за смъртта на момичето, като събраните доказателства ще бъдат анализирани и съпоставени, преди да бъде взето решение за по-нататъшния ход на производството.

Предисторията на случая

Трагедията се разигра в нощта срещу 24 май в жилищен блок в квартал „Струмско“. Пред сградата беше открито безжизненото тяло на 16-годишната Ивана, а от другата страна на блока беше намерено 17-годишно момче с тежки травми. То беше транспортирано за лечение в столичната болница „Пирогов“.

По първоначална информация на разследващите двамата са присъствали на събиране в апартамент на петия етаж, на което са били употребявани наркотични вещества. По случая първоначално бяха задържани двама младежи, а впоследствие единият от тях беше обвинен в умишлено убийство. При разглеждането на мярката му за неотклонение през юни апелативните магистрати определиха повдигането на обвинението като прибързано. Съдът посочи, че към онзи момент липсват очевидци на падането на двамата тийнейджъри, а предстоящите експертизи трябва да изяснят дали смъртта на момичето е настъпила вследствие на престъпление.