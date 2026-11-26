България винаги е изглеждала повече умислена и по-малко действаща. Това заяви в ефира на „Твоят ден” бившият директор на Националната разузнавателна служба ген. Димо Гяуров. Той коментира сигурността в Черно море и отбраната на страната. Бившият шеф на разузнаването посочи, че можем да разчитаме единствено на партньорите ни от ЕС и НАТО, макар във вътрешен план „постоянно да се съобщава, че не ги искаме на наша територия”.

„Било като многонационални сили, които да осигурят нашата защита, било като провеждане на учения. Има политически сили, които наричат това чужда инвазия на българска територия”, посочи Гяуров. Той изрази мнение, че в много голяма степен сигурността ни е компрометирана. По думите му поредица от правителства не са направили нищо в тази посока.

„И сега ни се налага, когато най-малко имаме средства, да предприемаме рязко харчене за снабдяване с изключително необходими средства. В момента ни се натрупват разходи, свързани с авиацията, с противовъздушната отбрана, с бойните машини на пехотата. Всичко това накуп е твърде много в един конкретен момент, а можеше малко по малко ние да се грижим за нашите отбранителни способности”, каза бившият шеф на разузнаването.

По отношение на отбраната на страната той заяви, че сме изправени пред невъзможността да покрием всичките си нужди. По думите му трябва да планираме напред във времето още по-големи харчове, в противен случай няма да бъдем защитени и да отговаряме на изискванията на съвременната война.

„Войната в Украйна промени изключително много правилата за водене на война, промени средствата за водене на война, така че каквото и да планираш днес за следващото десетилетие, неминуемо рискуваш да бъдеш изостанал, неадекватен и несъвременен”, коментира ген. Гяуров.

Това, върху което трябва да се сложи акцент, са дроновете, антидрон системите и най-важното - обучението на оператори. Ген. Гяуров

По отношение на войната в Украйна бившият шеф на разузнаването не е оптимист, че към момента тя ще приключи с капитулацията на едната от двете страни или с изчерпването на възможностите и пристъпване към преговори.

Той коментира, че Русия продължава да не иска Европа на масата на преговорите. Според ген. Гяуров няма как изобщо да се говори за нова концепция и система за европейска сигурност, когато се поставят изисквания Европа всъщност да се откаже от сигурността си.

„Според мен никак Москва не се е отказала от желанието си по един или друг начин да владее, ако не цяла Молдова, част от Молдова, ако не цяла Украйна, част от Украйна. Заглежда се в Прибалтика, заглежда се по посока на Финландия, заглежда се към Полша. Наблюдаваме едни прояви, които смятахме, че отдавна са заминали със Студената война в миналото”, смята още той.

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