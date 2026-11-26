Питбул нахапа 69-годишна жена в Стара Загора. Тя е настанена за лечение в болница, предаде кореспондентът на БТА в града Павлина Дудева.

От Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха, че кучето е собственост на 42-годишен роднина на пострадалата.

Инцидентът е станал в сряда следобед. От извършения оглед на местопроизшествието полицейските служители установили, че животното било в двора на имот, обитаван от мъжа и жената в Стара Загора.

Собственикът на кучето е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.