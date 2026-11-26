Международна престъпна мрежа, заподозряна в изпиране на най-малко 120 млн. евро чрез данъчни измами и незаконна банкова дейност, е в центъра на мащабно разследване на Европейската прокуратура.

В рамките на координирана операция в 12 държави са извършени над 300 претърсвания и изземвания. В акцията са мобилизирани повече от 3000 полицаи, данъчни и митнически служители. Действия по разследването са проведени в Белгия, Германия, Хърватия, Естония, Франция, Италия, Литва, Молдова, Нидерландия, Полша, Румъния и Словакия.

Общо 21 заподозрени са задържани на територията на Белгия, Германия и Естония. При обиските са конфискувани значителни суми в брой, луксозни автомобили, скъпи часовници, бижута, документи и електронни носители на информация.

Според разследващите престъпната организация е управлявала най-малко 22 фиктивни компании в Германия. Чрез тях са издавани фактури за несъществуващи услуги, които впоследствие са използвани от други фирми и физически лица за неправомерно приспадане на ДДС.

Същевременно дружествата, издавали фалшивите документи, не са декларирали приходите си и не са внасяли дължимите данъци. По този начин само германската държавна хазна се предполага, че е била ощетена с най-малко 18,9 млн. евро.

Разследващите подозират, че след постъпването на парите по банковите сметки на фиктивните дружества средствата са били теглени в брой, като част от тях са достигали обратно до получателите на фалшивите фактури.