Трима мъже са задържани след агресивни действия срещу полицейски служители в столичния кв. „Факултета“, при които е пострадал един униформен. Двама от задържаните, на 25 и 26 години, са привлечени към наказателна отговорност за причиняване на лека телесна повреда.

Случаят е от 24 ноември около 19.00 ч., когато служители на Трето районно управление в София извършили проверка на адрес в квартала. Те получили информация, че в къща се намира 38-годишен мъж, издирван с влязла в сила присъда.

При установяването и задържането му мъжът оказал яростна съпротива, което наложило използването на тейзър. Междувременно на място се събрала група от около 30 роднини и съседи, които нападнали полицейските служители с камъни и други подръчни средства.

В помощ на униформените пристигнали служители на отдел „Специализирани полицейски сили“ към СДВР, след което ситуацията била овладяна. Един полицейски служител пострадал леко и след преглед в лечебно заведение бил освободен.

По данни на Софийската районна прокуратура събраните доказателства сочат, че двамата младежи са хвърляли камъни по единия полицай. Законът предвижда наказание лишаване от свобода до три години. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.