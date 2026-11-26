Отчитали ли са театрите и оперите повече продадени билети, отколкото реално има места в залите? Сметната палата представи доклад, който установява нарушения при управлението на парите за култура. Кой носи отговорност за липсата на контрол? Кои са най-сериозните пропуски и нарушения и как отговарят от културното ведомство? Темата в ефира на „Твоят ден“ коментира Красимир Димитров, директор на дирекция „Одити за съответствие при финансовото управление“ в Сметната палата.

По думите му са направени два одита, като проблемите са на няколко нива. Той коментира, че това, което е установено и се потвърждава и от предходен одит на Национален фонд „Култура“, е, че в България няма създадена стратегия за развитие на културата, която да отчита художествения принос към дейността на държавните културни институти и това да бъде част от оценката на тяхната субсидия.

„Към настоящия момент са заложени по такъв начин показателите, че държавните културни институти действат предимно като търговски дружества, които имат една цел и тя е реализация на билети, като от това се образува субсидията, а не дотолкова с какво те допринасят за културната дейност“, заяви Димитров.

На второ място той посочи, че в Министерството на културата е установено значително текучество на персонала, като общата численост на персонала е 150 човека. „За последните две години са извършени над 140-150 промени в състава, като предимно промените са в двете основни дирекции, които осъществяват контрол на културната дейност, което способства за липсата на ефективен контрол като цяло на дейността на културните институти“, каза още Димитров.

„Навсякъде установяваме нарушения, свързани с това, че те имат ангажимент да отчитат реализираните си приходи ежемесечно към Министерството на културата, като в голяма степен във всички институти всъщност не съответстват реално получените приходи на отчетените такива към Министерството на културата. Включително в Министерството на културата няма изградена информационна система, която да подпомага тяхната дейност, защото обемът от информация е огромен“, добави той.

„Самото надписване на билети ние няма как да установим от какво е получено, но трябва да се имаме предвид, че билетите се реализират и с външни доставчици, трети страни, които организират продажбата на билети. Тези билети може да са значително по-рано запазени, а същевременно в някакъв последващ момент да не са реализирани реално, а да са отчетени към Министерството на културата като реализирани такива и това да е една от причините за възникналите грешки“, поясни Димитров.

„Проблем е, че Министерството на културата нито има капацитет, нито извършва проверка на реалните данни по реализираните билети, а субсидията се определя на база единствено декларирани данни от държавните културни институти“, посочи още той.

От културното ведомство казват, че публикуваният доклад на Сметната палата за периода 2023–2025 г. потвърждава констатациите на настоящото ръководство на Министерството на културата, направени при встъпването му в длъжност, за натрупани през годините финансови дисбаланси, системни пропуски в контрола и недобри управленски практики.

За шест месеца, казват още те, бяха разплатени наследени и финансово необезпечени задължения от 2025 г. в сферата на сценичните изкуства в размер на над 25 милиона евро, а недостигът на средствата беше намален с около 11 милиона евро.

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