Временната комисия на Столичния общински съвет и Агенцията за държавна финансова инспекция не са установили нарушения при обществената поръчка за доставка на автобуси на „Столичен автотранспорт“. Тя бе обявена през 2025 г., съобщиха от дружеството.

Поръчката е за общо 122 автобуса в четири категории – 70 нови 12-метрови на метан, 20 употребявани 12-метрови, 25 употребявани 18-метрови и 7 употребявани двуетажни.

Проверката на АДФИ е приключила с доклад, според който процедурата е проведена законосъобразно. Не са открити нарушения при обявяването и провеждането на поръчката, сключването на договорите и започването на изпълнението по договора за 20 употребявани 12-метрови автобуса. Това е единственият договор, по който Столичната община ще осигури финансиране и доставката ще бъде реализирана.

Останалите три договора ще бъдат прекратени на 30 ноември заради липса на финансиране. От „Столичен автотранспорт“ уточняват, че това няма да доведе до санкции или неустойки за дружеството или изпълнителите.

От компанията посочват, че не могат да финансират доставките със собствени средства, тъй като Столичната община все още им дължи 9,5 млн. евро. Дружеството няма възможност и самостоятелно да осигури средства чрез европейско финансиране или банков кредит.

Според заключенията на временната комисия на СОС поръчката е проведена при спазване на правилата, след необходимия контрол и с избор на икономически най-изгодната оферта.

През юни 2026 г. „Столичен автотранспорт“ е предоставил документи и информация по поръчката и на Икономическа полиция.

Междувременно автобусите на дружеството продължават да намаляват заради бракуването на най-старите и амортизирани превозни средства. От август 2024 г. досега от експлоатация са изведени общо 110 автобуса.

За първите 10 месеца на 2026 г. са изминати с 841 315 км повече спрямо същия период на миналата година.

Въпреки това през тази година „Столичен автотранспорт“ не е закупил нито един нов автобус. От дружеството се надяват през 2027 г. да получат необходимите инвестиции за обновяване на подвижния състав.

През януари общински съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ заявиха, че поръчката за автобуси втора употреба е на цени до осем пъти над пазарните.