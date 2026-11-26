Изборът на Петко Петков за представител на следователите във Висшия съдебен съвет е оспорен пред съда. Жалба срещу резултата от вота е подал неговият конкурент Бойко Атанасов, следовател в Софийската градска прокуратура.

На изборите, проведени на 21 ноември, Петков, който е следовател в Националната следствена служба, получи подкрепата на 323-ма свои колеги и спечели още на първия тур. За Атанасов гласуваха 40 души.

Прокурорската колегия на ВСС прие жалбата за сведение и предстои да изпрати документацията по оспореното решение до ръководствата на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд.

Съгласно Закона за съдебната власт спорът ще бъде разгледан от специален петчленен съдебен състав, в който ще участват трима магистрати от ВКС и двама от ВАС. Те ще бъдат определени чрез електронната система за случайно разпределение на делата. Мотивите, с които Бойко Атанасов оспорва резултатите от избора, не се посочват в съобщението на Прокурорската колегия.