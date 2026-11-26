Снимка: БГНЕС/ЕПА
За първи път в своята история традиционният парад на Macy’s за Деня на благодарността в Ню Йорк е отложен заради неблагоприятни метеорологични условия. Юбилейното стотно издание на събитието, което трябваше да се проведе в четвъртък, е пренасрочено за събота, 28 ноември, съобщи NBC News.
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани предупреди за приближаваща мощна буря с постоянни ветрове със скорост между 48 и 64 км/ч и пориви до 105 км/ч. Съгласно правилата за безопасност в града огромните надуваеми фигури, превърнали се в символ на парада, не могат да бъдат издигани при постоянен вятър със скорост над 37 км/ч.
#BREAKING: Macy’s 100th Thanksgiving Day parade will be pushed back to Saturday because of severe weather. The news came as preparations for the parade were being held. Balloons are all blown up and secured, but it’s still unclear if they’ll take them down until Saturday. https://t.co/NUre0UPmYT— Cristina Corujo (@cristina_corujo) November 25, 2026
Досега парадът е бил отменян само три пъти – през 1942, 1943 и 1944 г., когато материалите за изработването на гигантските балони са били необходими за военните нужди на САЩ по време на Втората световна война. За последно надуваемите фигури са останали на земята през 1971 г. заради силен вятър и проливен дъжд.
A massive storm bearing down on the East Coast has forced New York City’s Thanksgiving Day parade to be postponed for the first time ever, disrupting what was set to be Macy’s 100th Thanksgiving Day Parade. @AaronKatersky reports. https://t.co/OX9mnaqXwd— Good Morning America (@GMA) November 26, 2026
Бурята, принудила организаторите да променят датата на събитието, се очаква да донесе обилни валежи и сериозни крайбрежни наводнения в редица райони на Източното крайбрежие и югоизточната част на САЩ.
The Macy’s Thanksgiving Day Parade has been postponed as powerful winds are expected to bear down on New York during the annual event, the company said Wednesday. https://t.co/Z9S5rNy8zf— The Associated Press (@AP) November 25, 2026
Лошото време създава затруднения и за въздушния транспорт в един от най-натоварените периоди за пътуване в страната. Само в четвъртък вече са отменени над 300 полета до, от и на територията на САЩ. Ден по-рано над 6000 полета са закъснели, а повече от 150 са били отменени.
Редактор: Цветина Петкова