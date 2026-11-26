На цялото общество е ясно, че причината за този свръхдефицит не е в правителството на „Прогресивна България”. Ние взимаме незабавни мерки, за да може в най-краткия срок - три години, да влезем в тези рамки, които се препоръчват. Оптималният срок е между три и пет години. Това заяви в ефира на „Денят на живо” депутатът от „Прогресивна България“ Милен Трифонов. По думите му голяма част от водещите европейски икономики в момента са в подобни процедури.

„С данък „свръхпечалба“ след конструктивните забележки на опозицията между първо и второ четене, смятам, че изчистихме текстовете по начин, който да е максимално работещ и обективен. Този данък не е нещо извънредно, не е нещо, което не се е случвало и няма да се случва и в другите европейски държави”, обясни Трифонов.

„Формулата, по която ще бъде изчисляван, и начинът, по който ще бъде облаган, са изцяло взаимствани от това, което има като препоръки и от начина, по който е използван в другите държави членки”, добави депутатът.

„Ние разчитаме на това, че живеем в пазарна среда. Ако една банка си позволи да вдига лихвите, в крайна сметка клиентите могат да се насочат към друга. Ако обаче всички го направят, очевидно имаме някакво нарушение на пазарната среда и тук ще очакваме регулаторите да си свършат работата. Основание за вдигане на лихвите по кредитите и таксите на обслужване няма. Ако това се случи, очевидно използват своето господстващо положение или са се договорили, което е нарушение на закона и трябва да бъде санкционирано”, каза още той.

„Разчитаме на това, че те ще бъдат в случая предвидим партньор на държавата и разбират, че ние не го правим като репресивна мярка спрямо тях. Нито спрямо тях, нито спрямо търговските вериги, нито спрямо телекомите. Таргетирани са съобразно механизмите на Европейската комисия”, подчерта депутатът от „Прогресивна България“.

Той коментира още, че се прави рекордно повишаване на данъчните облекчения за работещи родители, за родители на деца с увреждания и се въвежда съвсем ново данъчно облекчение за детско развитие. „Разширихме и кръга на разходите, които ще могат да бъдат ползвани, с идеята на практика почти всеки разход, който касае развитието на детето или неговото лечение, да може да бъде ползван”, заяви още Трифонов.

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