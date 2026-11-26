След разследване на NOVA - освободиха началника на Централния софийски затвор. Светослав Пенов е свален от поста заради 19-годишния арестант Красимир Пантов, който е бил пуснат по погрешка. Това стана ясно от разследване на Вероника Димитрова в рубриката “По следите” .

След излъчването на репортажа министърът на правосъдието разпореди проверка по случая. Образувани са и дисциплинарни производства срещу пряко отговорните служители. Пантов е един от тримата мъже, които в рамките на няколко месеца са пребили около 20 души в заведения и по улиците на София.