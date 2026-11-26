Апелативният съд в Париж потвърди решението Жерар Депардийо да бъде изправен пред съда по част от обвиненията в изнасилване, отправени срещу него от актрисата Шарлот Арну.

„Съдебният състав реши да остави в сила постановлението за повдигане пред наказателния съд на обвинения в изнасилване и сексуално посегателство, касаещи обаче само събитията от първия ден – 7 август 2018 г., като същевременно постанови прекратяване на производството във връзка със събитията от 13 август 2018 г.“, посочи съдебен източник.

Шарлот Арну беше първата жена, която излезе с обвинения срещу Жерар Депардийо, отбеляза адвокатката ѝ Карин Дюрие Дибо след приключването на съвещанието. „При положение че Депардийо вече е осъден за сексуални посегателства над две жени, това дело за изнасилване обещава да бъде историческо“, каза тя.

„Това решение бележи първоначална частична победа за Жерар Депардийо“, каза пред АФП адвокатът му Давид-Оливие Камински. „Предстои да се извърви и другата половина от съдебния път, за да бъде потвърдена неговата невинност“, допълни той. „Бяхме чути, но това решение не е напълно задоволително“, добави адвокатката на актьора Делфин Мейе.

В постановлението си за повдигане на обвинение, частично потвърдено от Апелативния съд днес, съдията разпорежда Жерар Депардийо да бъде изправен пред съда за изнасилвания, извършени чрез „морална принуда, довела до състояние на шок, което е попречило на Шарлот Арну да се съпротивлява или да избяга“.

Защитата на Депардийо, според която няма доказателства за сексуално проникване, категорично оспорва тези твърдения. Адвокатите на актьора оспорват наличието на какъвто и да е „престъпен умисъл“.

Освен случая с Шарлот Арну през последните осем години се натрупват и други обвинения и жалби срещу Депардийо. Жерар Депардийо вече премина през един съдебен процес. През май 2025 г. той беше осъден за сексуални посегателства срещу две жени по време на снимките през 2021 г. на филма Les Volets verts.