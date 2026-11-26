Мъжкият национален отбор по баскетбол записа втора поредна победа в предквалификациите за Евробаскет 2029. България надделя над Дания с 87:84 в среща от група D, в която Александър Везенков отново беше най-резултатен, пише gong.bg.

Двубоят започна равностойно, като българският тим спечели първата четвърт с 28:26. Във втория период съставът увеличи преднината си и се оттегли на почивката при 51:44.

След паузата датчаните постепенно стопиха разликата и направиха последната част особено оспорвана. Българските национали обаче удържаха аванса си и стигнаха до крайния успех с 87:84.

Александър Везенков беше водещата фигура в състава на България. Той се включи в мача по-малко от 24 часа след двубоя на клубния си тим „Олимпиакос“ в Евролигата. Крилото остана на паркета 32 минути и 34 секунди, в които отбеляза 27 точки, овладя 6 борби и направи 3 асистенции.

Борислав Младенов добави 14 точки, а Йордан Минчев завърши с 13 точки и 10 борби. За Дания най-резултатен беше Оскар Йоргенсен с 21 точки, а Бакари Диба се отчете с още 16.

С победата България запазва стопроцентовия си актив в група D - две победи от два мача. Дания е с две загуби. Третият участник в групата е Румъния, срещу която българският тим ще играе на 25 февруари 2027 г. в България.