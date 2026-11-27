Късно снощи съдът реши да остави четирима в ареста и да пусне трима с мярка „подписка” от общо осмината обвинени по разследването на Европейската прокуратура за измама с европейски субсидии в Хасково. Осмият не се яви поради заболяване.

Според събраните до момента данни действията на обвиняемите през последните пет години може да са довели до загуби в размер на 70 милиона евро от бюджета на Евросъюза. Проверяват се проекти в община Хасково с европейско финансиране, включително изграждането на дом за възрастни хора.