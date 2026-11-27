Оригами вместо коледни играчки – хиляди ръчно изработени хартиени фигури украсиха близо 4-метрова елха в Американския музей по естествена история в Ню Йорк. Инсталацията е част от десетилетна традиция, а тази година темата е „Животни атлети” – в чест на 2026 година, която е значима за спорта както в световен мащаб, така и за района на Ню Йорк.

Дървото е украсено с над 1000 фигури на животни от сгъната хартия. Сред тях има гепарди, слонове, колибри, риби и мравки, а до тях са поставени и модели на емблематичните за музея тиранозавър рекс и син кит.

„Имаме дърво, пълно с фигури на гепарди, слонове, животни, които символизират сила, бързина, способност да скачат високо и надалеч, както и да плуват бързо. Това е наистина невероятно разнообразие от таланти и способности”, разказа Тало Кавасаки.

Рос Джойс обясни как е преброил елементите по украсата. „Тази година избрах една малка част от елхата, за да преброя колко фигури има в нея, а след това умножих резултата за цялата инсталация. Така стигнах до над 3000 отделни елемента”, посочи той.

Всяка от фигурите е сгъната на ръка от доброволци – художници, любители и почитатели на това изкуство. „Всички елементи по елхата са сгънати от доброволци. Любители. Просто творци. Хора, които обичат това изкуство”, допълни Тало Кавасаки.

Елхата привлича посетители от различни краища на света. 11-годишният Джеймс Вайсън от щата Охайо е впечатлен от разнообразието и усилията, вложени в украсата. „Личи си, че е вложен много труд, и изглежда наистина страхотно. Има толкова много различни оригами фигури”, сподели той.

А за 27-годишната Кахин Гарсия от Мексико украсата е идеално допълнение към празничната атмосфера и събужда детското любопитство. „Коледният сезон е идеалното време за подобна инсталация. Най-интригуващото обаче е, че всичко е направено от оригами – формите, животните, просто е невероятно. Не виждаш нещо такова всеки ден, то сякаш връща детето в теб”, каза тя.

Празничната оригами елха в Американския музей по естествена история в Ню Йорк ще остане изложена до 20 януари 2027 година.

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