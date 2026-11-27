Геноцидът е най-тежкото престъпление в международното право, но доказването му е изключително трудно. Как съдилищата разграничават този вид престъпление от другите и какви доказателства са необходими? От историческите дела за Руанда и Сребреница до обвиненията за Газа - как международното право определя и доказва едно от най-тежките престъпления?

Доказването на геноцид е една от най-трудните задачи за прокурорите. Не е достатъчно да се установи, че са извършени масови убийства или други тежки престъпления. Трябва да се докаже и че те са извършени с конкретната цел да се унищожи изцяло или частично определена национална, етническа, расова или религиозна група.

Професорът по международно публично право Девика Ховел казва, че именно това намерение отличава геноцида от другите международни престъпления. „Тук не става въпрос за мащаба на убийствата, а за целта - дали тя е била да се заличи съществуването на дадена група”, посочва тя.

Доскоро историята ни познаваше само три официално доказани в съда случая - режима на „Червените кхмери” в Камбоджа през 70-те години, масовото избиване на стотици хиляди души в Руанда през 94-та и клането в Сребреница от 1995 година, при което са убити над 8000 босненски мюсюлмани - мъже и момчета. На 19 ноември тази година обаче Международният съд на ООН постанови четвърти такъв случай, като призна Мианмар за отговорен за геноцид срещу малцинството рохинги.

„Доказването на геноцид е изключително трудно. Правният праг е много висок - именно поради тежестта на обвинението и последиците както за държавите, така и за отделните лица, признати за виновни”, добавя Ховел.

Съдилищата изследват не само преки доказателства, но и косвени факти - заповеди, документи, публични изявления и системни модели на насилие. Целта е да се установи дали действията са част от целенасочена политика за унищожаване на дадена група.

„Така например в случаите с Руанда и Сребреница геноцидът беше установен чрез съвкупност от преки изявления, системни прояви на насилие и удари срещу ресурси, жизненоважни за оцеляването на групата. Днес същата методология се прилага и към текущи дела”, казва още професорът по международно публично право.

Днес подобни обвинения са в центъра на няколко международни производства. Един от примерите е това срещу Израел, което се разглежда от Международния съд на ООН по жалба на Република Южна Африка.