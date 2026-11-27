Снимка: Стопкадър
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Народното събрание прие с пълно единодушие от 185 гласа декларация, която осъжда насилието срещу български граждани в Марсилия.
В документа парламентът изразява пълна солидарност с пострадалите граждани и дълбока загриженост за проявите на насилие, воден от убеждението, че защитата на живота и достойнството на българските граждани е ангажимент на държавата. Подчертава се, че спортът е общуване между народите, а не проява на агресия.
Народното събрание категорично осъжда всяка форма на агресия и насилие и определя подобни действия като несъвместими не само със спорта, но и с обединена Европа. В текста се отбелязва като особено обезпокоително това, че въпреки предварително ясните рискове, на българските привърженици не е била гарантирана сигурността.
Парламентът призовава френската държава да направи пълно разследване и цялостна проверка на организацията на футболната среща, предварителната оценка на риска, както и да се установи дали е имало пропуски. Депутатите настояват УЕФА да проведе разследване на фактическите обстоятелства и да наложи най-строги санкции.
Също така Народното събрание призовава Министерския съвет да използва всички дипломатически механизми за защита на българските граждани, като подчертава, че в духа на традиционно добрите отношения между двете държави България държи да получи гаранции, че подобни прояви няма да се повтарят. Парламентът настоява всички институции във Франция да бъдат запознати с декларацията.
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