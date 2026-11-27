Как ще се отрази смяната на собствеността на „Лукойл” върху рафинерията в Бургас и доставките на петрол за България? Темата коментира енергийният експерт Светомир Николов в ефира на NOVA NEWS. Припомняме, че американският милиардер Тод Бьоли обяви подписването на сделка с „Лукойл“ за придобиване на международните активи на руската петролна компания. В консорциума участва и американската Корпорация за международно финансиране на развитието (DFC).

По думите на Николов това е третият опит за подобна сделка, след като предходните предложения не бяха реализирани. Първото е било отхвърлено от американските власти заради връзки на потенциалния инвеститор с Русия и санкционирани лица, а при второто преговорите не са довели до финализиране на сделката.

„Това е третото предложение, което наблюдаваме. Става въпрос за американски милиардер в консорциум с други партньори, който изкупува активи, замразени вследствие на санкциите срещу Руската федерация“, обясни Николов.

Според експерта участието на американската агенция DFC в механизма по сделката би позволило мониторинг върху активите и ограничаване на зависимостите от санкционирани лица и компании.

По отношение на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Николов посочи, че при евентуална смяна на собствеността доставките на суров петрол няма да бъдат прекратени внезапно. Рафинерията ще запази част от съществуващите си вериги на доставки, докато постепенно диверсифицира източниците си.

„Ще има определен преходен период, в който ще продължава да се работи с доставки на казахстански петрол, както и с доставки от Ирак“, посочи експертът.

Той уточни, че промяната на собствеността сама по себе си не предполага промяна в структурата на българския пазар на горива. Според него основната разлика би била премахването на практики, свързани с трансферното ценообразуване.

Целия разговор гледайте във видеото.